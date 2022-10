Piemonte: assessore Sanità, ospedale Candiolo potenziato, nessuna privatizzazione o carenza di personale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di Candiolo, con le sue tecnologie avanzate ha dimostrato di potere essere un valido supporto al sistema pubblico, non solo durante l'emergenza Covid, ma anche mettendo a disposizione delle Asl posti letto e sale operatorie per la gestione e lo smaltimento delle liste d'attesa. E' intenzione della Regione, che è parte della Fondazione del Piemonte per l’Oncologia che gestisce l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, non certo abbandonare, ma continuare a potenziare l'attività di quella che già oggi è una vera eccellenza sanitaria", ha concluso Icardi. (Rpi)