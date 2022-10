Nepal: dal 2008 oltre 11.200 migranti morti sul lavoro all’estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2008-09 più di 11.200 lavoratori migranti nepalesi sono morti e più di 2.200 sono rimasti feriti nelle loro destinazioni di lavoro. Nell’ultimo anno fiscale, finito a metà luglio, le vittime sono state 1.479, un numero record che comprende anche molti operai deceduti durante la costruzione degli impianti per i Mondiali di calcio in Qatar. Questi i dati del Consiglio per l’impiego all’estero (Feb) del Nepal. L’agenzia governativa si occupa anche dei risarcimenti per le famiglie, che ammontano a 700 mila rupie in caso di decesso, disabilità o lesioni gravi.(Inn)