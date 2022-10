Ue: premio Sacharov assegnato al popolo ucraino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato al popolo ucraino. A dirlo la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, durante la sessione plenaria in corso a Strasburgo. "È mio privilegio annunciare che il premio Sacharov 2022 è stato assegnato alle coraggiose persone dell'Ucraina, rappresentate dal loro presidente, dai leader eletti e dalla civiltà civile", ha detto Metsola. "Negli ultimi nove mesi, il Parlamento europeo e il mondo hanno visto gli ucraini difendere eroicamente la loro nazione, le loro libertà, le loro case e le proprie famiglie. Ma il popolo ucraino ha anche rischiato la propria vita per l'Europa, per salvaguardare i valori in cui crediamo: la libertà, la democrazia e lo stato di diritto", ha aggiunto. "Nessun altro si merita di più questo premio. Questo premio è per quegli ucraini che lottano sul campo, per coloro che fuggono dalla guerra, per coloro che hanno perso parenti e amici. Per tutti coloro che continuano a lottare per quello in cui credono. So che il popolo ucraino non si arrenderà mai, e non lo faremo nemmeno noi", ha concluso la presidente. (Beb)