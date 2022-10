Mobilità: Ancma, Ecobonus non riguarda le e bike

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito delle inesattezze riportate da alcuni media sulla riapertura odierna della piattaforma per la prenotazione da parte dei concessionari degli incentivi per l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici, Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha diffuso oggi una nota attraverso la quale si sottolinea che la misura, per la quale è prevista una dotazione di 20 milioni di euro sul 2022, non riguarda le e-bike. L'ecobonus non sosterrà pertanto l'acquisto di biciclette a pedalata assistita, ma unicamente ciclomotori e motocicli elettrici della categoria "L". "Nei primi dieci mesi dell'anno – fa sapere Ancma – il mercato degli elettrici ha segnato un incremento del 59,6 per cento, con 12.800 mezzi immessi su strada, circa il 5 per cento del totale di veicoli venduti. Malgrado la significativa crescita in termini percentuali, il mercato ha bisogno di sostegno per diventare maturo anche in termini di volume: per questo gli incentivi governativi rappresentano un aiuto strategico fondamentale, anche per promuovere culturalmente la diffusione di questi veicoli".(Com)