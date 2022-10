Grecia: Mitsotakis, sicurezza resta tra le priorità del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza di tutti i cittadini resta la "prima priorità" per il governo della Grecia. Lo ha detto il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, intervenendo ad un evento del ministero della Protezione dei cittadini e della sicurezza. "Combattere la paura attraverso un'efficace politica di sicurezza, l'ho sottolineato epigrammaticamente tre anni fa all'inizio del nostro governo", ha aggiunto. Il capo di governo ha sottolineato che la sicurezza è una condizione necessaria per il libero esercizio di ogni diritto individuale. Mitsotakis ha definito la Polizia un "pilastro della stabilità interna" e ha osservato che la politica del governo in questo ambito è una politica che, nonostante le difficoltà si adatta ad un contesto in continua evoluzione. “Non credo che occorrano lunghe analisi della sicurezza come bene fondamentale del cittadino, perché è indissolubilmente legata alla stabilità, alla pace sociale, allo sviluppo, al diritto di prelazione”, ha proseguito. (segue) (Gra)