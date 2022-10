Grecia: Mitsotakis, sicurezza resta tra le priorità del governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsotakis ha elogiato il contributo della Polizia al rispetto delle misure sanitarie e alla sicurezza nazionale impedendo la tentata invasione di immigrati e rifugiati nel marzo 2020 a Evros, parlando di un "ruolo insostituibile", mentre ha anche fatto riferimento al questione degli abusi su donne e bambini, che, come ha affermato, sono avvenuti in passato, ma la sensibilità e le richieste della società odierna sono maggiori: "È un segno della maturità della società che l'abuso delle donne, in particolare l'abuso dei bambini, le molestie sul posto di lavoro, vengono ora evidenziati e trattati con maggiore sensibilità e con maggiore efficienza", ha dichiarato. (Gra)