Roma: Pomarici (Lega), al Pigneto spaccio alla luce del sole, Gualtieri continua a giocare

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri "pensa di governare la città o crede che fare il sindaco sia solo premiare Russell Crowe in Campidoglio?". Lo afferma in una nota il dirigente della Lega del Lazio con delega alla Sicurezza, Marco Pomarici, che sottolinea: "Nel quartiere Pigneto spaccio, violenze, degrado e insicurezza". "Pusher che vendono sostanze ai lati di strade normalmente trafficate, giovani che assumono stupefacenti nelle aree verdi, in un quartiere residenziale, tutto alla luce del sole. Impossibile da tollerare - prosegue -. Gualtieri pensa di governare la città o crede che fare il sindaco sia solo premiare Russell Crowe in Campidoglio? Quali azioni sociali ha in piedi per contrastare la piaga della droga? Cosa intende fare per tutelare la sicurezza dei cittadini? Possibile - conclude - che dal Partito democratico arrivino solo chiacchiere e mai impegni concreti? Una follia". (Com)