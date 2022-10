Speciale scuola: Cultura, Regione Lazio, al via premio "Colasanti-Lopez" contro violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli studenti potranno lavorare a quattro categorie di progetti: elaborati scritti (racconti, poesie, saggi), materiale audiovisivo (videoclip, spot, cortometraggi), creazioni artistiche (disegni, dipinti, fotografie, fumetti), prodotti musicali di qualsiasi genere musicale (ad esempio, rap, rock, pop, classica). La scuola o l'istituto che avrà ricevuto il maggior punteggio per la categoria di riferimento riceverà un riconoscimento finale, consistente in un voucher di 5 mila euro per l'acquisto di materiale a supporto della didattica. Alla conferenza di presentazione, che si è svolta durante la Festa del Cinema di Roma, moderata dalla giornalista Roberta Serdoz, hanno partecipato: la presidente della commissione regionale Lavoro, Eleonora Mattia, la delegata Cinema del presidente della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, la presidente della commissione Pari opportunità di Roma Capitale, Michela Cicculli, l'attrice Lidia Vitale, madrina della manifestazione, il fratello di Donatella, Roberto Colasanti, Gaia Bitocchi del liceo Democrito di Roma, vincitrice categoria canzone nella scorsa edizione del premio e alcuni rappresentanti delle scuole vincitrici e partecipanti della scorsa edizione. (Com)