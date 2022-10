Speciale scuola: Italia-Giappone, Festival di cultura giapponese a Civitavecchia il 22 e 23 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival di cultura giapponese si terrà presso la Cittadella della Musica e aprirà le sue porte la mattina di sabato 22 ottobre con un laboratorio a cura della Scuola internazionale di Comics aperto ai ragazzi dai sette ai 17 anni e interamente dedicato al manga, un genere che, espressione della cultura pop giapponese, negli ultimi anni sta registrando in Italia un vero e proprio boom. La giornata d'apertura vedrà il suo momento ufficiale nel pomeriggio, con i saluti istituzionali accompagnati da una sfilata dedicata al samurai Hasekura Tsunenaga, con un abito messo a disposizione dalla Pro Loco di Civitavecchia. La conclusione della prima giornata sarà invece affidata all'associazione culturale musicale "L'arte del canto" che nella sua esibizione presenterà, tra gli altri, brani in onore del Giappone. (Com)