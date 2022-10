Speciale scuola: Italia-Ecuador, giovani protagonisti della Settimana della lingua italiana nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giovani studiosi della lingua italiana in Ecuador saranno messi alla prova, partecipando a un concorso di ortografia e sillabazione delle parole il 27 ottobre nella Casa de la Cultura Ecuatoriana a Quito aperto a tutte le università del paese in cui si insegna l’italiano, anche per far riflettere sull’importanza di rispettare l’integrità della lingua nell’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione, che possono semmai offrire un valido strumento per diffondere e promuovere nel mondo la bellezza stilistica della lingua di Dante. Negli spettacoli di teatro e musica all’insegna della cultura italiana, che si svolgeranno il 29 ottobre con gli studenti della scuola primaria e secondaria del Liceo Alessandro Volta di Quito, i giovani lanceranno un messaggio chiaro: conoscere e parlare una lingua, specialmente l’italiano in America Latina, va ben oltre la necessità di comunicare, significa scegliere un paese come l’Italia espressione di un modello integrato di cultura, relazioni e socialità, che favorisce da sempre valori di solidarietà e fratellanza fra i popoli. Non mancherà l’arte del palcoscenico, come metodo pedagogico e di attrazione allo studio e all’approfondimento della lingua italiana all’estero, con lo spettacolo teatrale in omaggio a Pasolini “Orestiade con cuore di donna” (28 ottobre a Quito e 1 novembre a Guayaquil), scritto da Giuseppina Norcia e messo in scena da Gianluca Barbadori. (Com)