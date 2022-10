Francia: a mezzogiorno il 21,9 per cento di stazioni di servizio in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a mezzogiorno il 21,9 per cento delle stazioni di servizio in Francia era senza carburante. Lo ha reso noto il ministero della Transizione energetica francese. La situazione migliora rispetto a ieri, quando il dato era al 24,8 per cento. Nella regione della Borgogna-Franche-Comté, però, la situazione resta tesa, con il 37 per cento delle pompe di benzina in difficoltà, contro il 40,2 per cento di ieri. Il sindacato della Confederazione generale del lavoro (Cgt) ha annunciato al fine dello sciopero nella raffineria di Donges, nel dipartimento della Loira atlantica. (Frp)