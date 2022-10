Germania: appello di Verdi e Fdp per aumentare forniture di armi all'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di 24 deputati dei Verdi e del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag ha sottoscritto un appello comune in cui chiede di aumentare le forniture di armi all'Ucraina ed esorta la Germania ad assumere la guida nel sostegno militare al Paese aggredito dalla Russia. Nel documento, intitolato “Insieme per la pace in Ucraina e in Europa”, i firmatari si rivolgono al governo federale e ai partner della Germania nell'Ue e nella Nato, affinché valutino “in maniera congiunta e collettiva le rispettive capacità e piani militari nazionali e, se necessario, li ristrutturino al fine di fornire armi ed equipaggiamento di qualità superiore” all'ex repubblica sovietica. L'obiettivo è “permettere la liberazione del territorio occupato dalla Russia in violazione del diritto internazionale” in Ucraina. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, nell'appello si afferma che la Germania ha "i prerequisiti politici, economici e militari per avviare un'azione congiunta e coordinata” tra i propri partner e alleati a tale scopo. Tra i firmatari figurano Anton Hofreiter dei Verdi e Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidenti rispettivamente delle commissioni Affari dell'Ue e Difesa del parlamento federale. Mancano, invece, deputati del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), che con ecologisti e Fdp forma il governo del cancelliere Ola Scholz. Nell'appello, l'esecutivo tedesco viene elogiato per gli aiuti militari ha già fornito all'Ucraina. Allo stesso tempo, si respingono le affermazioni di quanti ritengono che un più deciso ruolo della Germania in tale ambito aggraverebbe il conflitto. Per i deputati di Verdi e Fdp, la Germania ha dato “un enorme contributo” all'aumento delle capacità di difesa dell'Ucraina, consentendole con i propri partner di “resistere agli attacchi russi”. Inoltre, la fornitura di sistemi tedeschi come l'obice semovente Pzh 2000, il corazzato antiaereo Gepard o il lanciarazzi multiplo Mars II ha messo le Forze armate di Kiev nella condizione di lanciare le offensive per la liberazione dei territori occupati dalla Russia. Al riguardo, i firmatari dell'appello sottolineano che, a seguito di questi aiuti, “non è stata osservata alcun allargamento” del conflitto né una sua escalation da parte di Mosca. (segue) (Geb)