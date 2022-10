Germania: appello di Verdi e Fdp per aumentare forniture di armi all'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, la Germania, come “responsabile dei peggiori crimini contro i diritti umani in Europa, specialmente in Polonia e nei Paesi dell'ex Unione Sovietica”, ha “un obbligo speciale di ripristinare e garantire la pace” con le consegne di armi all'Ucraina. Tali forniture continuano a essere “moralmente imperative, legali e corrette” poiché avvengono in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, che consente espressamente questa assistenza. Gli autori dell'appello respingono, quindi, i timori di quanti ritengono che gli aiuti militari all'Ucraina possano essere interpretati come un'entrata in guerra della Germania. "Dal punto di vista del diritto internazionale, infatti, il sostegno militare all'Ucraina attraverso la fornitura continua di armi, “indipendentemente dal tipo e dal volume, non rende nessuno degli alleati” dell'ex repubblica sovietica un belligerante. Robin Wagener, deputato dei Verdi, ha infine dichiarato che la Germania è “politicamente, economicamente e militarmente nella posizione di guidare un'alleanza europea a sostegno dell'Ucraina. Abbiamo il dovere di farlo di fronte alla guerra di aggressione russa”. (Geb)