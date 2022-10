Ue: Commissione rivede norme aiuti di Stato su ricerca, sviluppo e innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha adottato una comunicazione riveduta sulle norme per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina Rsi del 2022), che stabilisce le norme in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per attività di Rsi, garantendo nel contempo parità di condizioni. "La disciplina adottata oggi permetterà agli Stati membri di sostenere più facilmente le attività di ricerca, sviluppo e innovazione, anche quelle delle piccole e medie imprese, garantendo nel contempo che le eventuali distorsioni della concorrenza siano ridotte al minimo", ha dichiarato Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Ue e responsabile della politica di concorrenza. "Le modifiche mirate apportate alle nostre norme sosterranno le transizioni verde e digitale in Europa, agevolando gli investimenti pubblico-privato a favore delle innovazioni pioneristiche, della ricerca di punta e delle infrastrutture di prova e sperimentazione", ha aggiunto. (segue) (Beb)