Ue: Commissione rivede norme aiuti di Stato su ricerca, sviluppo e innovazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disciplina riveduta comprende adeguamenti mirati per semplificare la disciplina del 2014, prendere in considerazione gli sviluppi normativi, economici e tecnologici e allineare le norme alle attuali priorità politiche dell'Ue, quali il Green Deal europeo e le strategie industriale e digitale. In particolare, le modifiche mirate aggiornano le definizioni esistenti di attività di ricerca e innovazione che possono beneficiare di sostegno in base alla disciplina Rsi, consentono il sostegno pubblico alle infrastrutture di prova e sperimentazione necessarie per sviluppare, testare e migliorare le tecnologie, e semplificano determinate norme al fine di agevolare l'applicazione pratica della disciplina Rsi e di alleggerire gli eventuali oneri amministrativi in eccesso per le imprese e le autorità pubbliche. (Beb)