Fvg: assessore Ambiente, presentati progetti parchi energetici a Sutrio e Ravascletto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati presentati oggi, nella sede della Regione a Tolmezzo, i progetti per la realizzazione di due parchi energetici tematici a Sutrio e Ravascletto (Ud), in applicazione della legge regionale 29 del 2018. I due parchi che sorgeranno “mettono in connessione due aree montane molto belle facendo leva sul recupero di edifici esistenti e sulla sostenibilità ambientale ed energetica funzionale allo sviluppo di un turismo slow”, ha sottolineato l'assessore regionale alla Difesa dell'Ambiente, Fabio Scoccimarro. “Dopo l'acquisto delle aree e il progetto di fattibilità, auspico in tempi brevi che si giunga agli esecutivi per dare più concretezza ai progetti e attrarre fondi e investitori. La Regione apprezza molto queste progettualità e sarà al fianco delle amministrazioni comunali nel realizzare quanto pianificato con gli studi di fattibilità”, ha aggiunto. A Sutrio il progetto parte dal recupero di un vecchio mobilificio all'ingresso del paese e punta a realizzare un'area per il co-working e una per l'intrattenimento dei bambini, aree commerciali, noleggio biciclette e un ostello attrezzato per il turista sportivo. A Ravascletto, invece, il parco energetico tematico mira a ridare vita a due malghe oggi in rovina, affacciate sulla strada Panoramica delle Vette. Oltre ai due parchi che sorgeranno in Carnia, il piano regionale prevede altri tre interventi a Pordenone, Trieste e Reana del Rojale (Ud). (Frt)