Mobilità: Milano prima città in Europa ad avere taxi sanificati da virus e batteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taxi milanesi dotati di un sistema di sanificazione innovativo, in grado di abbattere fino al 99,9 per cento dei virus e dei batteri all'interno dell'abitacolo, tutelando così sia il passeggero sia il tassista. Questa l'innovazione presentata oggi a Palazzo Marino, alla presenza dell'assessora alla Mobilità Arianna Censi e promossa dalle cooperative milanesi di taxi di Legacoop (Taxiblu 02 4040 e RadioTaxi 02 8585), grazie alla collaborazione con Beghelli, l'azienda produttrice del dispositivo SanificaAria Mini che è stato installato a bordo delle prime auto, già operative in città. L'iniziativa ha l'obiettivo di fornire un supporto alle imprese associate per facilitare l'adozione dei dispositivi di comprovata efficacia per la sicurezza e la salute. "Sosteniamo da sempre – spiega l'assessora Censi – le innovazioni e le collaborazioni volte a tutelare la salute dei cittadini milanesi. La nostra città si distingue per lo spirito di sperimentazione e i suoi abitanti dimostrano di essere sempre alla ricerca di soluzioni che migliorino la vita quotidiana. Oggi, con questa collaborazione virtuosa, dimostriamo di essere ancora una volta in prima fila su questi temi". SanificaAria Mini è un dispositivo per la sanificazione dell'aria progettato per agire localmente. Utilizza la tecnologia brevettata uvOxy, per l'inattivazione di batteri e virus, un procedimento di sanificazione dell'aria che si basa su un sistema a camera chiusa saturato con raggi UV-C con efficacia testata fino al 99,9 per cento. L'aria è aspirata attraverso un sistema di ventole e canalizzata a contatto con la luce ultravioletta all'interno del dispositivo da cui fuoriesce sanificata, creando una "barriera" protettiva localizzata contro virus e batteri. (segue) (Com)