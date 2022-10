Mobilità: Milano prima città in Europa ad avere taxi sanificati da virus e batteri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impatto di quanto viene presentato oggi – afferma Attilio Dadda, presidente di Legacoop Lombardia – è importante sul piano dell'innovazione e anche su quello sociale. Il nostro sistema cooperativo, insieme ad una grande azienda italiana e multinazionale come Beghelli, promuove la tutela della salute delle migliaia e migliaia di cittadini, lavoratori e turisti (oltre ai tassisti stessi) che ogni giorno utilizzano i taxi per le loro esigenze di spostamento. La categoria dei taxi è una di quelle che più ha patito nel corso della pandemia e non rinunciare ad essere innovatori è un segno di forza e fiducia nel futuro". Le dimensioni contenute del dispositivo ne consentono il collocamento in contesti diversi per un'efficace protezione contro la diffusione del Covid-19 ma anche contro altre patologie di origine virale e batterica, come l'influenza stagionale. Posizionandolo dietro i poggiatesta dei sedili anteriori del taxi i passeggeri e l'autista sono protetti grazie alla barriera che abbatte la carica virale nell'abitacolo. Il dispositivo si collega alla presa dell'accendisigari e si attiva automaticamente all'accensione dell'auto, per un funzionamento in continuo. "I dati attuali – commenta Gian Pietro Beghelli, presidente del Gruppo Beghelli – ci dicono che il coronavirus, purtroppo, circola ancora ed è facile prevedere che si vada incontro ad un incremento dei contagi nella stagione invernale, in cui si trascorre maggiore tempo al chiuso e la concentrazione di particelle infettive aumenta senza una ventilazione adeguata. L'OMS e l'Istituto Superiore di Sanità hanno insistito a più riprese sulla necessità di sanificare gli ambienti al fine di limitare i contagi e, in questo senso, Beghelli offre una soluzione efficace e sicura. La nostra azienda si occupa da sempre di sviluppare soluzioni innovative per il benessere e la sicurezza delle persone e anche SanificaAria è un esempio del nostro impegno per una tecnologia al servizio della comunità." (segue) (Com)