Mobilità: Milano prima città in Europa ad avere taxi sanificati da virus e batteri (3)

- La tecnologia utilizzata replica, intensificandola, la naturale azione purificatrice dell'irraggiamento solare, per abbattere gli agenti contaminanti dall'aria senza interferire con le abitudini delle persone. L'efficacia antimicrobica è stata testata da laboratori privati e dall'Università di Modena e Reggio Emilia, mentre il Dipartimento di Medicina Molecolare dell'Università di Padova ne ha valutato l'operatività in ambiente. "L'avere individuato la nostra regione, Milano in particolare, per la presentazione di oggi – evidenzia Barbara Farina, direttrice di Legacoop Lombardia – rappresenta il riconoscimento della centralità economica e sociale del nostro territorio nella realtà italiana. Milano è un laboratorio avanzato su molteplici versanti, in particolare nella ricerca di nuovi modelli di sviluppo e qualità urbana, ove un peso sempre più rilevante viene assunto dai temi della sostenibilità. Crediamo in questa all'iniziativa anche perchè orientata al benessere dei lavoratori, i tassisti in particolare, una professione molto esposta a certi rischi". "Quella odierna – secondo il responsabile Logistica e Trasporti di Legacoop Produzione e Servizi, Daniele Conti – vuole rappresentare un'innovazione allo stesso tempo di prodotto e di servizio. Un contributo al miglioramento della sicurezza di un servizio di trasporto pubblico sul piano della prevenzione sanitaria e attraverso modalità scientificamente validate. Modalità che, a partire dall'esperienza pilota di Milano, auspichiamo possano diffondersi nel resto del Paese, ove diverse e importanti sono le nostre realtà cooperative che associano tassisti". (segue) (Com)