Mobilità: Milano prima città in Europa ad avere taxi sanificati da virus e batteri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Emilio Boccalini, vice presidente TaxiBlu 02 4040 e Alessandro Casotto, presidente RadioTaxi 02 8585, "tutte le tecnologie che ci aiutano a fare il nostro lavoro in condizioni di maggiore sicurezza sono benvenute. Ci fa molto piacere essere i primi a partire con un servizio all'avanguardia, messo a punto da un'azienda italiana, che ci auspichiamo abbia ampia diffusione, non solo a Milano e non solo fra i nostri soci, vista la sua grande valenza sociale. I tassisti milanesi hanno pagato un tributo importante alla pandemia, specie nei momenti di chiusura, e questa iniziativa ci aiuta a pensare a un ritorno alla normalità che ci auguriamo definitivo". "Presso l'unità specialistica di Medicina del Lavoro dell'Università di Bologna abbiamo valutato l'efficacia del SanificaAria Beghelli nell'eliminare batteri e virus dall'aria, in condizioni reali, in stanze destinate ad uso ospedaliero. Non si è trattato quindi di una simulazione in laboratorio, ma di un test eseguito nelle effettive condizioni nelle quali questa apparecchiatura è destinata ad essere usata. I risultati hanno dimostrato che la carica batterica presente in aria viene drasticamente ridotta, in tempi molto brevi. Di particolare rilievo è stato il test eseguito in una stanza in cui era presente una persona portatrice di SARS-CoV-2: dopo solo un'ora dall'accensione della apparecchiatura, il virus non era più rintracciabile nell'aria. Questi dispositivi quindi sono senz'altro utili a migliorare la qualità dell'aria abbattendo batteri e virus, e contribuendo a ridurre la probabilità di infezioni", conclude il professor Francesco Saverio Violante, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche dell'Università di Bologna. (Com)