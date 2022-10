Bosnia: consigliere di Dodik, possibile ripetizione elezioni in Repubblica Srpska è un piano premeditato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibile ripetizione delle elezioni elettorali in Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) è un piano premeditato. Lo ha dichiarato Milan Tegeltija, consigliere del candidato serbo alla presidenza della stessa entità Milorad Dodik, ripreso dall'emittente radiotelevisiva "Rtv". "La storia del possibile annullamento delle elezioni in Repubblica Srpska prima dei risultati ufficiali, e prima che inizi il processo per la presentazione di eventuali obiezioni e ricorsi, paventata ieri dal presidente della Commissione elettorale centrale (Cik) Suad Arnautovic, dimostra che si tratta di un piano premeditato ed è una prova sufficiente per delle accuse penali contro la Cik", ha affermato Tegeltija. Il consigliere ha proseguito, affermando che Arnautovic ieri sera avrebbe chiaramente affermato che l'annullamento delle elezioni elettorali in Repubblica Srpska "sarà sul tavolo" prima di qualsiasi determinazione dei risultati e di eventuali irregolarità. (Seb)