Spagna: Sanchez annuncia lancio piano per costruire 12 mila alloggi di edilizia sociale

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato oggi il lancio dell'operazione Campamento che prevede la costruzione di 12 mila abitazioni a Madrid, di cui almeno il 60 per cento saranno progetti di edilizia sociale su terreni ceduti dal ministero della Difesa. Il premier ha evidenziato nel corso del suo intervento che questo progetto segnerà "un prima e un dopo" nella politica abitativa pubblica di tutto il Paese. "La difficoltà di accesso a un alloggio dignitoso non è un semplice problema di mercato, di squilibrio tra domanda e offerta perché riguarda un diritto sociale riconosciuto e sancito dalla Costituzione spagnola", ha sottolineato Sanchez. Gli alloggi in affitto a prezzi accessibili che verranno costruiti a Campamento fanno parte del Piano statale 2022-2025. L'obiettivo è quello di rendere disponibili 100 mila alloggi sociali in tutto il Paese. Il capo dell'esecutivo ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato, come dimostra l'accordo firmato dal governo con le banche per la creazione di affitti sociali e a prezzi accessibili, che conta già 10 mila alloggi e che è stato esteso per un altro anno con l'incorporazione di altre mille proprietà. "Lavoreremo instancabilmente affinché questo decennio sia un tempo diverso, un tempo in cui parlare di alloggi in Spagna non significhi un problema o un lusso che la maggior parte dei cittadini, soprattutto i giovani, non può permettersi", ha concluso Sanchez.(Spm)