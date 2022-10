India: Modi si congratula con Kharge per elezione a presidente del Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si è congratulato con Mallikarjun Kharge, presidente eletto del Congresso nazionale indiano (Inc), principale partito di opposizione, augurandogli un mandato proficuo. “I miei migliori auguri a Mallikarjun Kharge per la sua nuova responsabilità come presidente del Congresso nazionale indiano. Possa avere un incarico fruttuoso davanti a sé”, ha scritto il premier su Twitter.(Inn)