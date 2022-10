Regno Unito: Truss, sono una “lottatrice” e “non mollo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier britannica, Liz Truss, si è definita una “lottatrice” e ha detto che “non mollerà” malgrado le turbolenze del mercato e nel suo governo nelle ultime settimane. Lo ha affermato durante il question time in corso alla Camera dei comuni. “Ho agito nell’interesse nazionale per garantire la stabilità economica”, ha risposto alle critiche sui plurimi dietrofront sulle misure del suo “mini-bilancio”. “Abbiamo ottenuto risultati nella garanzia dei prezzi energetici, così come in merito all’assicurazione nazionale. Li otterremo anche contro i sindacati militanti che ostacolano le nostre ferrovie”, ha dichiarato Truss. (Rel)