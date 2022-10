Regno Unito: Truss promette che ci sarà un aumento delle pensioni indicizzato all’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico può ribadire il suo impegno per un aumento delle pensioni indicizzato all’inflazione. Lo ha detto la premier britannica, Liz Truss, durante il question time in corso alla Camera dei comuni. L’esecutivo è “assolutamente fedele” all’aumento delle pensioni “di una misura in linea con l’inflazione al 10,1 per cento”, ha dichiarato Truss. "Mi sono impegnata personalmente e lo stesso si può dire del cancelliere" dello Scacchiere, Jeremy Hunt, ha continuato la premier. (Rel)