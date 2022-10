Difesa: “Nikkei”, governo Usa punta a produzione congiunta di armi con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti sta considerando un piano per la produzione congiunta di armi con Taiwan. Lo rivela oggi il quotidiano giapponese “Nikkei” citando tre fonti a conoscenza del dossier. Tale piano, nelle intenzioni dell’amministrazione del presidente Joe Biden, avrebbe l’obiettivo di accelerare il trasferimento a Taiwan di componenti di sistemi d’arma in grado di scoraggiare un attacco militare da parte della Cina. Domenica 16 ottobre, in apertura del Congresso del Partito comunista, il presidente cinese Xi Jinping ha chiarito che Pechino “non rinuncerà all’uso della forza” per completare la “riunificazione nazionale” con Taiwan, che considera parte inalienabile del proprio territorio, pur preferendo una “soluzione pacifica” alla questione. La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha risposto da parte sua che l’isola non rinuncerà mai alla propria sovranità territoriale, né a “libertà e democrazia”. Secondo le fonti citate da “Nikkei”, l’avvio della produzione congiunta di armi con gli Usa non sarebbe in ogni caso immediata.(Git)