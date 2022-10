Ue: portavoce Commissione, importazione vodka è vietata ma attuazione sanzioni spetta a Stati membri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il divieto di importare vodka dalla Russia è inserito nel quinto pacchetto di sanzioni approvato dall'Ue. Lo ha dichiarato Arianna Podestà, portavoce della Commissione Ue per gli affari economici, in una conferenza stampa a Bruxelles, rispondendo alle domande dei cronisti sulle recenti dichiarazioni del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che ha dichiarato di aver ricevuto bottiglie di vodka in regalo da Vladimir Putin. "Nel quinto pacchetto di sanzioni abbiamo deciso di estendere il divieto dell'importazione all'acquavite, compresa la vodka. La sua importazione quindi è proibita", ha detto. "L'implementazione delle sanzioni spetta agli Stati membri. La Commissione lavora con loro per l'implementazione delle sanzioni e per dare informazioni a chi è interessato in tal senso. Abbiamo un dialogo costante, quindi, sull'implementazione delle sanzioni", ha aggiunto. "La Commissione deve verificare se l'importazione è possibile in caso di donazione", ha precisato Podestà. (Beb)