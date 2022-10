Speciale difesa: Cina, ministro Difesa, pronti a tutelare sovranità nazionale e interessi di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina deve tenersi pronta a difendere la sua sovranità e i relativi interessi di sviluppo nel quadro delle complesse circostanze emerse nella sicurezza nazionale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Wei Fenghe, dopo la discussione intrapresa dalle Forze armate sul rapporto di lavoro presentato dal presidente Xi Jinping in apertura al ventesimo Congresso nazionale del Partito comunista, in programma a Pechino dal 16 al 22 ottobre. Il ministro ha valutato positivamente la relazione presentata dal presidente cinese, evidenziando la necessità di “seguire risolutamente” le direttive del Comitato centrale del Partito, della Commissione militare centrale e di Xi Jinping. “La strada da percorrere è piena di difficoltà e ostacoli. In risposta alle serie e complesse circostanze (emerse nella) sicurezza nazionale, è necessario attuare risolutamente le disposizioni strategiche del ventesimo Congresso nazionale del Partito, attuare profondamente il pensiero di Xi Jinping su un esercito forte, migliorare la capacità di successo delle forze armate, portare avanti lo spirito della lotta, migliorare la capacità di combattimento, mantenere un'elevata vigilanza, essere sempre pronti a combattere e difendere risolutamente la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo”, ha detto Wei. (Cip)