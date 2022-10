Speciale difesa: Polonia acquista da Corea del Sud quasi 300 lanciarazzi multipli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia acquisterà 288 lanciarazzi multipli K239 Chunmoo e le relative munizioni dalla Corea del Sud. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Varsavia, Mariusz Blaszczak, che ha confermato che la sudcoreana Hanwha Defense firmerà con il Paese centro-europeo un accordo quadro nel merito. I primi 18 lanciarazzi arriveranno in Polonia nel 2023. Gli armamenti “difenderanno la frontiera orientale del Paese e il fianco Est della Nato, ha detto il ministro, in chiave di “deterrenza contro un potenziale aggressore”. “L’industria della difesa sudcoreana è molto sviluppata e la nostra collaborazione è la prova che insieme possiamo occuparci della sicurezza nel mondo”, ha continuato Blaszczak. “L’analisi della guerra in Ucraina – ha precisato il ministro – mostra quale significativa importanza abbia l’artiglieria”. Pertanto, “abbiamo preso la decisione di rafforzare l’artiglieria polacca, in particolare quella missilistica”, ha affermato Blaszczak. Sempre a Seul avverrà la presentazione di 24 obici semoventi K9 e di dieci carri armati K2 sempre destinati alla Polonia e che dovrebbero giungervi già quest’anno. A luglio i due Paesi hanno sottoscritto un contratto da oltre 5,8 miliardi di euro che Varsavia reputa un elemento chiave del rafforzamento delle sue Forze armate dopo l’invasione russa in Ucraina. (Vap)