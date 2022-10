Speciale difesa: Russia, presidente Consiglio federale Matvienko, prezzi equipaggiamento militare "saliti alle stelle"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Consiglio della Federazione Russa (Camera alta del Parlamento russo), Valentina Matvienko, ha definito “inaccettabile” il rincaro dell'equipaggiamento militare, incaricando il Consiglio di risolvere il problema. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". "In effetti, i prezzi dell’equipaggiamento essenziale per il reclutamento dei richiamati al servizio sono saliti alle stelle. Non è chiaro perché, è necessario capire le capacità delle imprese che producono abbigliamento, giubbotti antiproiettile e caschi", ha detto Matvienko in una riunione del Consiglio. La presidente ha incaricato il Comitato di difesa della Camera alta di esaminare la situazione e "passare all'azione". La questione alla sessione plenaria del Consiglio è stata sollevata dalla senatrice Lyudmila Narusova, secondo cui il comando militare russo non fornisce giubbotti antiproiettile ai militari, e l'equipaggiamento necessario viene acquistato dalle famiglie dei richiamati al servizio. (Rum)