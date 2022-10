Speciale difesa: Ucraina, esperto, perché Israele è riluttante a rifornire militarmente Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un messaggio sul suo profilo Telegram, Udler ricorda che Israele e Russia “condividono di fatto un confine in Siria che entrambi vogliono mantenere calmo e in pace”, inoltre, secondo l’esperto, Israele opera in territorio siriano contro l'Iran e le sue milizie, “in coordinamento tecnico militare con la Russia per evitare incidenti”. Il consulente per la sicurezza nota anche un altro fattore che impedisce a Israele di fornire i propri sistemi di difesa antimissile: la segretezza. Infatti, come nota Udler, “i sistemi di difesa aerea israeliani sono prodotti con componenti hi-tech che solo Israele produce e sono classificati altamente segreti”. Secondo l’esperto, “i sistemi più avanzati non vengono venduti a nessuno” proprio per la ragione della segretezza. Udler ricorda che anche le due batterie di difesa aerea del tipo Iron Dome, vendute agli Stati Uniti – principale alleato dello Stato ebraico e principale finanziatore del suo programma di difesa missilistica – “non sono di ultimissima generazione”, come quelli a disposizione delle Forze di difesa israeliane (Idf). Un altro fattore riguarda le garanzie di sicurezza per Israele in caso di una reazione da parte della Russia. (Res)