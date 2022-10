Speciale difesa: a Rheinmetall commessa Forze armate tedesche per munizioni da addestramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha ottenuto dalle Forze armate della Germania (Bundeswehr) una commessa per munizioni da addestramento da 120 millimetri per i carri armati Leopard 2. Come comunicato dal gruppo, l'ordine ha un valore di circa 42 milioni di euro, le consegne sono iniziate ad agosto e dovrebbero terminare a ottobre. In particolare, si tratta di 10.715 proiettili Dm98 e 10 mila Dm88. La Bundeswher ha acquistato il Dm98 per la prima volta nel 2017. Successore del Dm18, questo proiettile a tutto calibro presenta “una precisione superiore alla media a distanze di oltre duemila metri e una buona osservabilità durante lo sparo, grazie al tracciante continuamente visibile in tutte le condizioni di luce diurna”. Il Dm88 è in subcalibro ed è impiegato dalla Bundeswehr dal 2016 come successore del Dm78. Il proiettile presenta un tracciante migliorato e lievi modifiche rispetto al predecessore, dovute alle specifiche dei materiali modificate. Come il Dm98, il Dm88 offre “un'eccellente precisione, risultando in un'esperienza di addestramento altamente realistica”. (Geb)