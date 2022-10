Francia: consumi di gas calati del 14 per cento da agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I consumi di gas in Francia sono calati del 14 per cento dal mese di agosto. Lo ha detto la ministra della Transizione energetica, Agnes Pannier-Runacher, all'emittente radiotelevisiva "France info". Il calo è stato registrato dal "primo agosto ad oggi" rispetto alla "media degli ultimi cinque anni", ha specificato il ministero. Il dato non prende in considerazione il consumo delle centrali a gas, ampiamente mobilitate per compensare le difficoltà del parco nucleare francese. (Frp)