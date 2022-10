Serbia: mercato immobiliare, prezzi a Belgrado saliti del 50 per cento dopo inizio guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo degli immobili a Belgrado, capitale della Serbia, è aumentato fino al 50 per cento dall'inizio della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il direttore dell'associazione che si occupa del miglioramento e dello sviluppo del mercato immobiliare serbo, Klaster Nekretnine, Nenad Djordjevic. Lo riporta la stampa locale. "C'è stato un grande cambiamento dall'inizio della guerra. Un gran numero di cittadini russi sono venuti qui a vivere e lavorare. Hanno iniziato ad affittare appartamenti, la domanda è aumentata e i prezzi degli affitti sono saliti anche del 50 per cento. Ora abbiamo una situazione in cui c'è un'offerta molto piccola e una grande domanda, e vedremo quanto durerà", ha detto Djordjevic. Egli ha affermato che se questa tendenza continuerà nei prossimi sei mesi, diventerà un "problema sociale" che lo Stato "dovrà risolvere con qualche programma di edilizia sociale, come fanno la maggior parte dei Paesi sviluppati", ha concluso l'esperto.(Seb)