Sanità: Fatebenefratelli-Gemelli, 56 milioni di euro per nuovo polo di cura e innovazione a Roma

20 luglio 2021

- Un totale di 56 milioni di euro in cinque anni messi a disposizione da "Sanità Isola Tiberina e Gemelli Isola" per far cambiare aspetto all'ospedale della Capitale. Sei nuovi centri di eccellenza per rendere il Fatebenefratelli un polo di eccellenza regionale e nazionale. Attenzione alla persona e innovazione: è questo il cuore del progetto avviato lo scorso 20 giugno e presentato oggi dal presidente "Gemelli Isola", Paolo Nusiner, e dall'amministratore delegato e direttore generale "Gemelli Isola", Daniele Piacentini. Tra i presenti nella sala del refettorio del Fatebenefratelli per la conferenza stampa di presentazione anche l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato e i membri del Cda del "Gemelli Isola", Sergio Alfieri, Marco Elefanti e Mariella Enoc. (segue) (Rer)