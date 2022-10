Sanità: Fatebenefratelli-Gemelli, 56 milioni di euro per nuovo polo di cura e innovazione a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del passaggio di gestione dell'azienda ospedaliera dalla Casa generalizia dell'Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, al Gemelli Isola Spa, società benefit creata dalla fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, è arrivata lo scorso giugno e l'operazione di rilancio della struttura, sostenuta da "Sanità Isola Tiberina" intende tracciare un nuovo passo per la sanità cattolica, trasformando l'ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina-Gemelli Isola in una struttura di riferimento nazionale al centro di Roma dove si svilupperanno le specialità dei nuovi centri di eccellenza per patologia, nonché un centro di innovazione organizzativa e tecnologica. "Siamo nel più antico ospedale d'Europa - ha spiegato D'Amato -. Oggi è un nuovo inizio, un nuovo assetto organizzativo, una nuova governance fortemente sostenuta dalla Regione, al servizio dei cittadini e della comunità. Questa - ha proseguito - è una struttura che serve soprattutto alla popolazione anziana e femminile, e deve mantenere il suo ruolo pubblico. Oggi - ha sottolineato - è un nuovo inizio in un tempo difficile dopo oltre due anni di pandemia, con incertezza delle famiglie e difficoltà economiche e avere un punto di riferimento è importante sia dal punto di vista sanitario che di coesione sociale per le fasce deboli della nostra popolazione". (segue) (Rer)