Sanità: Fatebenefratelli-Gemelli, 56 milioni di euro per nuovo polo di cura e innovazione a Roma (3)

- Le attività cliniche seguiranno il modello della "value based medicine" - medicina basata sul valore - finalizzata a guidare l'intero percorso di diagnosi e cura del paziente, superando la frammentazione di natura specialistica nella risposta ai bisogni di salute delle persone assistite. Per favorire la partecipazione al processo di sviluppo dell'ospedale di tutto il personale sanitario e le loro competenze distintive, nascerà inoltre, una direzione assistenziale volta ad assicurare la capacità di prendersi cura dei bisogni clinico-assistenziali e relazionali dei pazienti, rendendo maggiormente efficace il modello dell'ospedale per tutti. Saranno avviati, inoltre, diversi progetti per l'assistenza ai migranti, in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e per l'assistenza e la cura per i profughi di guerra. "La giornata di oggi segna una nuova fase per la sanità cattolica e per la nostra comunità, in cui l'innovazione e la tradizione rappresentano le due linee di indirizzo", ha detto Nusiner. "Un percorso avviato in sinergia con la Santa Sede, e la continua collaborazione delle istituzioni ed enti delle due strutture, che intende trasformare l'istituto in un ospedale al servizio di tutti. Un nuovo polo di eccellenza - ha aggiunto - perfettamente integrato con il territorio in cui ricerca, formazione e innovazione tecnologica si fondono per lanciare un nuovo servizio sanitario di qualità, a disposizione di tutti, anche dei più bisognosi". (segue) (Rer)