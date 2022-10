Sanità: Fatebenefratelli-Gemelli, 56 milioni di euro per nuovo polo di cura e innovazione a Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La volontà "è quella di rendere l'ospedale Gemelli il un punto di riferimento della sanità regionale e nazionale nei sei punti di eccellenza che sono stati attivati dei quali quattro sono già stati attivati il primo settembre", ha proseguito Piacentini. "Le caratteristiche dei centri di eccellenza sono quelle di erogare dei servizi di cura cercando di seguire il paziente in tutto il percorso diagnostico terapeutico seguito da un team multidisciplinare - ha sottolineato -. La ricerca dell'eccellenza è per noi l'obiettivo imprescindibile di questa operazione, insieme alla sostenibilità economico-finanziaria di lungo periodo". La nuova direzione vede Sergio Alfieri come direttore dell'area Clinica e scientifica, Gennaro Capalbo come direttore sanitario, Maurizio Zega come direttore assistenziale, Ivana Serra come dirigente Sitra, Valeria Sergio come direttore amministrativo e finanza e Giuseppe De Lillo direttore Operations. (segue) (Rer)