Fvg: assessore Ambiente, via al bando per ridurre disturbi olfattivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione aveva già incaricato l'Arpa di compiere delle rilevazioni. “Le analisi hanno evidenziato la presenza di più fonti di odori, non solo riferibili alle attività industriali presenti in loco ma anche derivanti da allevamenti e produzione di biogas”, ha sottolineato Scoccimarro. “In particolare con la proprietà della Salgaim - ha aggiunto l’assessore - sono stati organizzati dei confronti tecnici dai quali è emerso che la società, impegnata nello svolgimento anche di attività di rilevanza pubblica, potrà partecipare al bando”. Il bando prevede un contributo pari al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino all'importo massimo di 200 mila euro a copertura dei costi sostenuti. (Frt)