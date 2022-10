Lazio 2023: Cangemi (Lega), per regionali centrodestra indichi subito candidatura autorevole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- L'amministrazione Pd della Regione Lazio "è fortunatamente giunta alla sua fine, poche settimane ancora e avremo contezza della data del voto, per andare definitivamente oltre una stagione di governo regionale che non è stata in grado di affrontare le reali necessità di cittadini e territori". Lo dichiara il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi. "Per questo è fondamentale che il centrodestra non si faccia trovare impreparato a una sfida decisiva per il Lazio: si indichi subito, come chiesto dallo stesso Matteo Salvini, una candidatura autorevole intorno a cui costruire un percorso condiviso e unitario che ci veda vincitori alle urne, non ripetendo errori del passato, come lungaggini o nomi errati. Il Lazio aspetta risposte", conclude. (Com)