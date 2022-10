Repubblica Ceca: vicepremier, tassa su extraprofitti sarà retroattiva e varrà per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tassa sugli extraprofitti delle società energetiche e delle banche che il governo ceco vuole introdurre sarà retroattiva e varrà anche per il 2022. Lo ha dichiarato il vicepremier, Marian Jurecka. La misura sulle compagnie energetiche, bancarie, petrolifere e di carburanti avrebbe dovuto originariamente valere dal gennaio prossimo alla fine del 2025. L’esecutivo vuole introdurre un’aliquota del 60 per cento sugli extraprofitti di queste imprese. Ci si attende che il gettito per le casse dello Stato sarà pari a 85 miliardi di corone nel 2023 (circa 3,4 miliardi di euro). (Vap)