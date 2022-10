Milano: incendio doloso in pasticceria zona Piola, indaga polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte i vigili del fuoco e gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti presso la pasticceria "I quattro mastri" di via Pacini, angolo via Bazzini, a Milano per un incendio divampato poco prima dell'una e mezza. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un rogo di natura dolosa, appiccato con del liquido infiammabile. Le fiamme avrebbero coinvolto la saracinesca dell'esercizio e alcuni arredi interni, ma sono state domate prima che il negozio andasse distrutto. Il titolare della pasticceria, un cittadino italiano di 54 anni, ha riferito di non avere mai subito minacce. Sul caso indaga la polizia.(Rem)