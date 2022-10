Piemonte: Torino Wireless diventa Piemonte Innova con nuovi soci e un rinnovato patto tra i fondatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torino Wireless si trasforma e diventa Fondazione Piemonte Innova. La realtà che aiuta i soggetti territoriali ad acquisire competenze digitali si è rafforzata con l'ingresso di nuovi soci e un rinnovato patto tra i fondatori. Il portfolio della Fondazione è ampio. Dal Polo di innovazione Ict, passando per il progetto #PiemonteDigitale2030 legato ai fondi Pnrr sulla transizione digitale, fino al CteNext la Casa delle tecnologie emergenti della Città di Torino. "La capacità di attrarre investimenti, imprese e idee è diventata nevralgica per rendere più competitivi i territori che si contendono i circa 300 miliardi disponibili per l'Italia tra Programmazione europea 2021-2027 e Pnrr - ha affermato Massimiliano Cipolletta, presidente di Piemonte Innova -. L'innovazione digitale è il processo abilitante grazie a cui queste risorse si trasformeranno in un beneficio concreto per cittadini e imprese, generando sviluppo e competenze diffuse. (segue) (Rpi)