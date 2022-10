Calcio: Bonessio (Ev), progetto stadio a Pietralata migliore di Tor di Valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il consigliere capitolino di Europa verde, Ferdinando Bonessio, il progetto dello stadio dell'As Roma a Pietralata è migliore di quello precedente a Tor di Valle dal punto di vista dell'impatto ambientale. Intervistato dalla trasmissione radiofonica "Gli inascoltabili" di New sound level, Bonessio - riferisce una nota dell'emittente - ha spiegato: "Questa amministrazione credo che stia affrontando il tema con più consapevolezza. Parliamo di una grande opera sportiva e già l'impostazione di questa nuova proposta mi sembra fondamentalmente diversa rispetto a quella del progetto di Tor di Valle che oltre lo stadio prevedeva oltre un milione e duecentomila metri cubi di edilizia legata all'apertura di centri commerciali e centri direzionali. Da quello che abbiamo appreso, questa è più snella, dedicata principalmente all'attività di calcio dell'As Roma. Una struttura multimediale, che sarà disponibile anche per altri servizi che vanno oltre il calcio". (segue) (Rer)