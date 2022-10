Roma: donna salvata da acque del Tevere a Ponte Milvio, si indaga su cause

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una ragazza è stata recuperata ancora viva dalle acque del fiume Tevere a Roma. La sagoma della donna è stata segnalata alle forze dell’ordine quando era già in acqua poco dopo mezzogiorno nei pressi di Ponte Milvio. Sul posto, sono intervenuti gli agenti della questura di Roma, quelli della polizia Fluviale e i vigili del fuoco. La donna è stata tratta in salvo poco dopo le 13 e portata in ospedale. La polizia sta indagando per stabilire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario.(Rer)