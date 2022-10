Fvg: assessore Lavoro, percentuale imprese femminili supera media nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni italiane con la maggior presenza di imprese guidate da donne, ben 25.526, ovvero il 22,4 per cento del totale, contro una media nazionale del 22,1 per cento. Nel secondo trimestre del 2022 il tasso di occupazione femminile è pari al 64,9 per cento, contro il dato maschile del 75,7 per cento, ma il gender gap occupazionale negli ultimi anni si è ridotto di quasi 11 punti percentuali. Sono i dati presentati oggi dall'assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, intervenuta al convegno "Creatività femminile e donne imprenditrici", organizzato a Trieste nella sede della Camera di commercio Venezia Giulia. “Il fatto che per la maggior parte dei casi si tratti di attività individuali dimostra come la creazione di imprese femminili si intrecci con il fenomeno dell'autoimpiego in risposta alla volontà e necessità di trovare sbocchi occupazionali”, ha sottolineato Rosolen. Questi numeri, secondo l’assessore, confermano l'efficacia delle misure e delle iniziative messe in campo per favorire l'occupazione femminile. “Anche se gli interventi a favore della famiglia e del lavoro, per quanto strutturali ed efficaci, difficilmente potranno invertire l'andamento della crescita demografica in Friuli Venezia Giulia, sicuramente hanno prodotto risultati importanti sull'ingresso e sul rientro nel mondo del lavoro delle donne, portando benefici diretti e indiretti per tutta la società”. (Frt)