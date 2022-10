Credito: proseguono le perquisizioni nella sede centrale di Deutsche Bank a Francoforte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le perquisizioni iniziate ieri presso la sede centrale di Deutsche Bank, a Francoforte sul Meno. Su mandato della procura di Colonia, le forze dell'ordine sono entrate nell'edificio e nelle abitazioni di dieci sospettati nell'ambito delle indagini per grave evasione fiscale relative allo scandalo Cum ex. Si tratta di un caso di frode fiscale internazionale che, emerso nel 2017, coinvolge banche, studi legali, commercialisti e trader finanziari di diversi Paesi. Tra i sospettati vi è Juergen Fitschen, dal 2012 al 2016 amministratore delegato del principale istituto di credito tedesco insieme a Anshu Jain fino al 2015 e John Cryan fino all'anno seguente. Dal 2013 al 2016, Fitschen è stato presidente dell'Associazione federale delle banche tedesche (Bdb). In particolare, il manager è sospettato di aver firmato dichiarazioni dei redditi che potrebbero aver contenuto informazioni errate. Oltre a indagare sul coinvolgimento di Deutsche Bank nelllo scandalo Cum ex, le autorità stanno esaminando le transazioni del gruppo con le “azioni fantasma”, su cui la Commissione per i titoli e i cambi degli Stati Uniti (Sec) ha svolto un'inchiesta. Alla fine del 2018, la Sec ha multato Deutsche Bank, JP Morgan, Bny Mellon e Citi per rispettivamente 75, 135, 54 e 40 milioni di dollari. (Geb)