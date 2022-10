I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlamento: Renzi, da Pd e M5s accordo per tenerci fuori, porteremo tema a Mattarella - Oggi si vota per le vicepresidenze di Camera e Senato e “Pd e M5s hanno fatto l’accordo per tagliarci fuori”. Lo afferma il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un videomessaggio su Twitter. “Con la loro arroganza, hanno scelto di tenerci fuori e noi resteremo fuori dall’Aula e porteremo il tema al presidente della Repubblica”, aggiunge. (Rin)