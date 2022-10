© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Unhcr, trasferiti 32 rifugiati in Canada e Norvegia - L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha aiutato 32 persone, tra cui quattro bambini piccoli, a lasciare la Libia questa settimana tramite dei voli speciali per il reinsediamento in Canada e Norvegia, con il supporto logistico dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Lo ha reso noto lo stesso Unhcr sulla sua pagina Facebook ufficiale. L’agenzia Onu continua a sollecitare i Paesi a fornire rotte legali e sicure per aiutare i gruppi vulnerabili di rifugiati e altri richiedenti asilo a ottenere sicurezza fuori dalla Libia. Unhcr ha spiegato che i voli di reinsediamento sono sostenuti dal Programma di sviluppo e protezione regionale per il Nord Africa, finanziato dall'Unione europea e dall'Italia. (segue) (Res)