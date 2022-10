I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Consiglio supremo per l'energia tiene la sua prima riunione sotto la guida del premier Dabaiba- Il Consiglio supremo per gli affari energetici in Libia, riformato il mese scorso, ha tenuto la sua prima riunione presieduta dal primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Dabaiba sulla sua pagina ufficiale Facebook. Il consiglio ha discusso una serie di "questioni relative ai settori petrolifero ed elettrico e o dossier che riguardano alcune compagnie petrolifere, oltre alla proposta di bilancio eccezionale della compagnia elettrica nazionale Gecol, che il consiglio ha deciso di rimandare a futuri incontri". Il nuovo organismo ha poi convenuto di "tenere nuove riunioni per affrontare i dossier relativi al settore energetico e per fornire soluzioni ai problemi in essere". (segue) (Res)